Il ministero della Salute richiama dei lotti di salsa di soia per possibile presenza di frammenti di vetro

Il ministero della Salute ha disposto un ennesimo richiamo di prodotti alimentari dagli scaffali di negozi e supermercati e questa volta, a differenza di precedenti richiami correlati all’accertamento di presenze di batteri, il rischio segnalato è di natura fisica.

Più nel dettaglio, il provvedimento ha interessato una serie di lotti di salsa di soia in bottiglie di vetro – prodotti in Olanda dalla “Go-Tan B.V.” e distribuiti anche in Italia da “Mars Italia”, in negozi e supermercati, con il marchio “Suzi Wan” – richiamati a scopo precauzionale, su indicazione dello stesso produttore, a causa di possibile presenza di frammenti di vetro.

Il richiamo ha riguardato bottiglie da 125 ml. di “Salsa di soia”, la “Salsa di Soia meno 43% sale” e la “Salda di soia dolce” con specifici periodi di conservazione. Per la Salsa di soia queli con termine compreso tra il 13 maggio 2022 e il 6 luglio 2022 codice Ean 4002359351105; per la Salsa di soia -43% quelli con termine di conservazione compreso tra il 23 giugno 2022 e il 5 luglio 2022 codice Ean 4002359005336; per la Salsa di soia dolce quelli con termine minimo di conservazione compreso tra il 18 maggio 2022 e il 7 luglio 2022 codice Ean 4002359361104.

Chi avesse in casa bottiglie interessate dal richiamo, oltre ovviamente a non consumare il prodotto, è invitato a riportarle presso il punto vendita dove sono state acquistate al fine di ottenere il rimborso.