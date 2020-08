Incendio boschivo a Dego, il sindaco Siri: "Macchina dei soccorsi impeccabile. Rogo spento prima di notte"

A distanza di tre settimane, il territorio comunale di Dego è stato colpito da un altro incendio boschivo. Se quello in zona Pian Martino, vicino al convento, aveva avuto dimensioni esigue. Il rogo divampato nella giornata odierna in località Bormiola ha interessato una zona più vasta.

"Ancora una volta, grazie alle tempestive segnalazioni dei residenti della zona, la macchina dei soccorsi (vigili del fuoco di Cairo e Vendone, diversi gruppi di Protezione civile presenti in Val Bormida e due elicotteri, che hanno gettato acqua su una zona impervia dove gli altri mezzi non riuscivano ad arrivare) si è messa in moto in maniera impeccabile. Questo ha permesso di arrivare allo spegnimento del fuoco prima di notte" spiega il sindaco di Dego Franco Siri.

"Tempestivo è stato anche l'intervento da parte dei carabinieri forestali che hanno avviato immediatamente tutte le indagini per risalire eventualmente all'autore del danno. Presenti anche due operatori della Protezione civile comunale di Dego (Paolo e Giuliano), che non avendo competenze specifiche per gli incendi, si sono prodigati per tutto il tempo a fornire agli operatori bevande e alimenti. Anche in considerazione del fatto che alcuni erano ancora senza pranzo".

"Non mi resta che ringraziare veramente tutti per l'operato e la tempestiva collaborazione, come sempre nonostante la giornata di festa. Vorrei concludere senza alcuna polemica, ma ricordando ai nostri politici che i servizi che ho citato intervenuti oggi non vanno tagliati, ma sostenuti e ampliati" conclude il primo cittadino Siri.