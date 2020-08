Maltempo in Liguria, aggiornamento dalla Regione: "Termina l'allerta arancione, condizioni atmosferiche in miglioramento"

Il Governatore della Liguria Giovanni Toti ha fatto il punto della situazione sul maltempo che ha colpito la Liguria.

"La situazione è in miglioramento, sta tornando il sereno su tutta la Liguria, con l'allerta arancione conclusa e la gialla che si avvia per una quarantina di minuti. Tutto questo però non implica qualche rovescio temporalesco su parte del territorio ristretto. Resta uno strascico legato al vento da libeccio, con il mare che sta crescendo e che crescerà ancora nelle prossime ore. Quindi invito sempre alla prudenza.

Ha piovuto parecchio durante la notte, con oltre 200 mm di acqua, senza aver registrato danni a persone o cose".

Gli esperti Arpal: "C'è un calo delle temperature, ma dalla giornata di domani, lunedì 31 agosto, si tornerà a livelli normali. La notte è trascorsa tranquilla".