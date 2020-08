Voxonus Festival torna ad Albissola con "Il concerto grosso"

L'edizione 2020 di Voxonus Festival, rassegna di musica barocca storicamente legata ad Albissola, presenta "Il Concerto Grosso" in programma mercoledì 2 settembre, alle 21.15, nell'oratorio di San Giuseppe, in piazza della Concordia.

L'Ensemble Accademia del Ricercare e la Voxonus Ensemble suoneranno i 'Concerti Grossi' di Arcangelo Corelli nella cornice del caratteristico oratorio di San Giuseppe, con la chiesa di N.S. della Concordia a fare da sfondo architettonico. Un evento reso possibile grazie alla collaborazione con Amministrazione comunale, Curia e Priorato, capace di proporre musica dal vivo con musicisti di fama internazionale, per sottolineare l'importanza della cultura in un momento storicamente difficile come quello segnato dall'emergenza sanitaria.



Il Festival è incentrato sul periodo Barocco, eseguito con strumenti d’epoca e con prassi esecutiva storicamente informata, ma aperto alle contaminazioni pop, jazz, folk o di reinterpretazioni in chiave crossover. Un’esperienza completa per tutti i gusti e le età, che ritorna ad Albissola Marina per la sua IX edizione, non più a Villa Faraggiana, ma nel cuore artistico e turistico della città.



Ingresso gratuito con offerta libera. Per motivi legati alla normativa sanitaria è consigliata la prenotazione al numero 019.824663 o inviando una mail a ufficiostampa2@orchestrasavona.it. Invitiamo pertanto gli spettatori a garantire l'uso delle mascherine e il rispetto della normativa anti-Covid.



Il programma completo è scaricabile sul sito: www.orchestrasavona.it.