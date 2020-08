Coronavirus, 53 nuovi positivi in Liguria: nessun decesso

Sono 53 i nuovi positivi da Covid-19 in Liguria, secondo i dati trasmessi da Alisa al ministero. Questi i numeri: casi totali da inizio emergenza = 10.907 (+53). Di cui 1.454 individuati da screening e 9.453 in pazienti sintomatici.

Attualmente positivi= 1.555 (+49): 33 (+3) in ospedale (di cui 1 in terapia intensiva/UTI, +0) e 476 in isolamento domiciliare (+13).

Nuovi positivi: 2 Asl 1 (contatti di casi); 3 Asl 2 (2 contatti di casi, 1 attività di screening); 14 Asl 3 (8 contatti di casi, 1 rientro viaggio estero, 3 rientri da altre regioni, 2 attività di screening); 34 Asl 5 (12 attività di screening, 22 contatti di casi).

Alisa precisa che la specificazione della Asl non è riferita alla residenza delle persone bensì alla sede territoriale dei laboratori dove è stato refertato il tampone.

Guariti non più positivi= 7.781 (+4); deceduti= 1.571 (+0); Tamponi= 236.042 (+1.756).

Ospedalizzati: Asl 1= 2; Asl 2= 7; San Martino= 3; Galliera= 2 (1 UTI); Asl 3 Villa Scassi= 1; Asl 4= 1; Asl 5= 17.

Attualmente positivi per residenza: Imperia = 82 (+2); Savona= 204 (-1); Genova= 865 (+8); La Spezia= 188 (+31). Fuori regione= 81 (+6). Altro o in fase di verifica= 135 (+3).

Sorveglianze attive (contatti di positivi) = 1.386. Nel dettaglio: Asl 1= 90; Asl 2= 303; Asl 3= 400; Asl 4= 117; Asl = 476.