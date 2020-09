Calizzano, spostamento provvisorio dei seggi elettorali presso l’ex asilo scuola materna

"Come sappiamo il 14 settembre prossimo è previsto l’avvio del nuovo anno scolastico, dopo l’anticipata, prima sospensione e poi interruzione, del corso delle lezioni nel febbraio scorso. Per la giornata di domenica 20 settembre e la mattina di lunedì 21 settembre sono peraltro indette le elezioni per il rinnovo del Presidente e del Consiglio regionale della Liguria e la Consultazione per il Referendum Costituzionale".

Cosi commenta in una nota il sindaco di Calizzano Pierangelo Olivieri.

"Al fine di non interferire con le attività scolastiche e dovere disporre pressoché immediata sospensione delle stesse, ci siamo attivati e Vi comunichiamo che è stato possibile disporre lo spostamento provvisorio dei seggi elettorali presso i locali dell’ex Asilo Scuola Materna siti in via Lambertini n. 2, piano primo, accesso dal portone del Distretto Sanitario" conclude il primo cittadino.