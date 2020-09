Spotorno, lavori ultimati nelle scuole primaria e secondaria. Fiorini: "Spazi definiti per sposare perfettamente le esigenze di distanziamento"

Prosegue a passi spediti l'organizzazione del prossimo anno scolastico, il cui inizio è previsto tra meno di due settimane, per le strutture scolastiche di Spotorno.

Dopo l'ultima riunione del tavolo intercomunale a cui hanno preso parte rappresentanze dei Comuni di Noli e Vezzi Portio, oltre che dell'Istituto Comprensivo e del Consiglio d'Istituto, a comunicare la conclusione dei lavori di edilizia cosiddetta "leggera" e quelli che saranno i prossimi passi è stato il sindaco spotornese Mattia Fiorini tramite la pagina Facebook istituzionale del Comune.

Per quanto riguarda l'adeguamento degli edifici, al fine di avere aule più spaziose, e garantire il necessario distanziamento, sono state realizzate due grandi aule: una presso la scuola secondaria, al piano terra, e una presso la scuola primaria, al primo piano lato est. Per la prima inoltre, il sindaco ha spiegato che "si profila in modo sempre più concreto l'utilizzo della grande aula di informatica, al posto delle due aule più piccole al primo piano". Nessun intervento strutturale invece per la scuola dell'infanzia che sarà tutta al piano terra spalmata su tre aule, mentre sezione primavera e micronido continueranno il loro servizio al primo piano.

"Gli spazi scolastici quindi sono stati definiti e sposano perfettamente le esigenze numeriche della popolazione scolastica dell'anno 2020/21 - ha affermato il sindaco Fiorini - nel rispetto del distanziamento" misura quest'ultima che sarà unita all'utilizzo di tutti gli accessi possibili, in modo da "permettere l’ingresso in maggiore sicurezza degli alunni e limitare così gli ingressi scaglionati".

"La dirigente scolastica ha informato il tavolo tecnico che l'Istituto ha ordinato in autonomia dispositivi di protezione individuale (mascherine, visiere, gel igienizzante, detersivi per superfici) per avere una propria scorta oltre ai materiali che verranno forniti dal Ministero" ha poi aggiunto il primo cittadino.

Ampio spazio sarà dato inoltre alla formazione del personale: "Ogni plesso avrà un referente Covid opportunamente formato che si occuperà della gestione della procedura nel caso di alunni o personale con sintomi. Il personale ATA verrà formato sulla pulizia e igienizzazione degli ambienti nei primi giorni di settembre".

Ulteriori risposte sono invece attese sul piano dell’organico aggiuntivo: "Ragionevolmente arriveranno indicazioni sia per il personale docente che per i collaboratori scolastici nei primi giorni di settembre".

Decisa anche una linea di comportamento, da parte della dirigenza dell'Istituto, circa le attività sportive, che ogni gruppo classe dovrà svolgere singolarmente, e sulla refezione: "Viene confermato dalla dirigente che il servizio mensa verrà realizzato in classe per aderire il più possibile al concetto di contenimento epidemiologico e quindi limitare il più possibile i contatti fra classi diverse. Non sarà possibile consumare il pasto da casa, sempre nell'ottica del contenimento e della minor contaminazione possibile" ha aggiunto Fiorini.

Al prossimo tavolo tecnico, che si svolgerà il 3 settembre, si parlerà invece della bozza del patto di corresponsabilità tra scuola e famiglie contenente le disposizioni per il rientro a scuola, come ad esempio le modalità di ingresso e di permanenza negli edifici scolastici, e di altri punti di fondamentale importanza come il trasporto scolastico, il pre-scuola, l'utilizzo della mascherina, la definizione degli ingressi, l'utilizzo degli spazi esterni oltre ad una ricognizione sulla disposizione delle lavagne multimediali.