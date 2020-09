La Festa di San Chiaffredo apre il Settembre Saluzzese: appuntamenti e serate musicali da vivere

Si è aperto il programma della settimana dedicata a San Chiaffredo, appuntamenti tradizionali e nuovi intorno alla storica Mostra della Meccanizzazione Agricola, che sarà inaugurata sabato 5 settembre e alla Festa del Santo patrono.

Non ci sarà l’annuale appuntamento con i fuochi d’artificio, ma è confermata la fiera di San Chiaffredo, lunedì 7 settembre, tutto il giorno, anche se con meno banchi.

Numerose serate musicali aprono il “Settembre Saluzzese": “Sarà ancor più ricco del passato annunciano gli annunciano gli organizzatori la Fondazione Bertoni con Comune e associazioni – i mesi di lockdown hanno provocato lo slittamento di molte manifestazioni, tra queste Start Storia Arte Saluzzo. La città ha fatto di tutto per non annullare i suoi eventi, promuovendo una sorta di riorganizzazione dell’anno di manifestazioni. Molto è andato in scena in estate, ma il bello deve ancora venire! Start per fare di Saluzzo un museo a cielo aperto, in autunno, un C’è fermento natalizio, e nei giorni della patronale un ultimo evento targato Occit’amo."

Sarà un Settembre Saluzzese a “regola d’Arte” nell’Arena Fab, nel cortile della ex caserma Musso, con l’osservanza di tutte le misure di distanziamento sociale che sono valse al Comune di Saluzzo il riconoscimento dell’ Università di Torino “Covidless Approacha&Trust”, approccio volto a minimizzare i rischi di contagio da Covid 19. Prenotazione e mascherina obbligatorie, sanificazione e distanziamento dei posti a sedere, triage all’ingresso.

“Covidless Approach&Trust” è lo studio che attraverso 7 asset strategici, tra cui la capacità ricettiva sicura, l’intrattenimento, le strutture ospedaliere, la ristorazione, il sistema ricettivo, le infrastrutture per sport e benessere e l’amministrazione smart, ha permesso all’Università di Torino di coinvolgere una serie di realtà (Alba, Bra, Frabosa Soprana, Frabosa Sottana, Limone Piemonte, l’Unione di Comuni Colline di Langa e del Barolo e l’Unione Montana Valle Maira) con l’obiettivo di attestare la fruibilità dei servizi delle città in sicurezza. Il progetto, finanziato dalla Fondazione Cassa di risparmio di Cuneo, ha visto Saluzzo presentarsi come comunità coesa, solidale ed accogliente, pronta a lavorare per ri-partire anche in una stagione così complessa e difficile. La prenotazione resta obbligatoria.

Ecco il programma

Mercoledì 2 settembre, ore 21, Arena Fab serata di cinema con il film "18 Regali". Info e prenotazioni www.fondazionebertoni.it: 0175. 43527

Giovedì 3 settembre –ore 21: Luigi Gallia in concerto. Info e prenotazioni www.fondazionebertoni.it

Venerdì 4 settembre, ore 21,15: Vito di Modugno Organ Quartet e brindisi conclusivo con lo spumante Metodo Classico Eli Brut offerto dalla Cantina l’Autin. Uno spettacolo esplosivo e divertente, grazie ad un gruppo composto da musicisti di riferimento del jazz italiano.

La band propone “Songs from the Soul”, l’ultima fatica discografica della mente prolifica e talentuosa di Vito Di Modugno che qui si avvale della formidabile voce di Patrizia Conte, vera e propria regina della black music italiana.

Il titolo non è un caso: il disco si presenta come un’armoniosa ascesa nei luoghi più emozionali dell’ anima, attraverso i tasti dell’ organo Hammond di Vito Di Modugno, la chitarra di Pietro Condorelli, il sax di Michele Carrabba e la batteria di Massimo Manzi. Tutte colonne sonore portanti della voce di Patrizia Conte che, con il suo timbro pieno, grintoso, viscerale, tocca le corde dell’anima con l’ espressività di chi sa raccontare il sottosuolo intimo e raffinato del soul, del jazz, del blues e del gospel. Nero come la notte, se si potesse descrivere questo disco, che sembra venire dai sobborghi musicali di Chicago e New York, pur mantenendo inalterate le radici nostrane.

Un repertorio con un tocco estremamente originale, dove quasi tutte le composizioni sono inedite.Ingresso 10 euro, ridotto 7 euro

Sabato 5 settembre – ore 21: Aurelio Seimandi e la sua orchestra. Info e prenotazioni www.fondazionebertoni.it

Domenica 6 settembre- ore 21 serata con Davide Bernasconi, in arte Davide Van De Sfroos, cantautore e scrittore nato a Monza e cresciuto sul Lago di Como, il cui nome d’arte rappresenta una tipica espressione del dialetto tremezzino (o laghée) traducibile con “vanno di frodo”. In diciassette anni di carriera musicale ha pubblicato sei album di inediti, ha ricevuto il Premio Maria Carta, ha vinto due volte il Premio Tenco (“Miglior autore emergente” nel 1999 e come “Migliore album in dialetto” nel 2002) e ha pubblicato cinque romanzi editi da La Nave di Teseo e Bompiani. Vanta anche una collaborazione con Zucchero “Sugar” Fornaciari per il brano “Testa o croce” contenuto nell’ultimo album “D.O.C”.

Ingresso intero 15 euro. Prevendita disponibile su MAILTICKET.IT - *I posti a sedere, stante la nuova regolamentazione, saranno ovviamente più distanti dal palco di quanto avveniva in passato – teniamo a sottolinearlo perché sia chiaro al pubblico che interverrà- sottolineano gli organizzatori. Biglietti omaggio, Bambini sino a 10 anni, Disabili con accompagnatori / chiamare direttamente in Fondazione Amleto Bertoni al numero 0175 43527

Lunedì 7 settembre – ore 21 . Lou Tapage canta Fabrizio De Andrè I Lou Tapage, a vent’ anni dalla morte del cantautore italiano più importante del novecento, ripercorrono il viaggio di Fabrizio attraverso le sue canzoni. Due ore di spettacolo con brani scelti attentamente nella vastissima produzione di Faber e un arrangiamento che lascia spazio tanto alla tradizione popolare di violino, flauto e cornamusa quanto al rock più imponente di marca PFM. N

el corso dello spettacolo Fabrizio de André ritorna sul palco, attraverso un vasto repertorio di immagini, audio e video, per raccontare il suo pensiero e le sue canzoni: non un semplice concerto, ma un incontro con l’ autore e con il mondo nascosto dietro i suoi testi e personaggi intrecciati ad aneddoti sulla sua vita. Ingresso intero euro 10. Anche per questa serata prevendita disponibile su MAILTICKET.IT -

Informazioni Fondazione Amleto Bertoni Tel. +39 0175 43527 / Fax +39 0175 42427. Cell. 3469499587, segreteria@fondazionebertoni.it info@fondazionebertoni.it