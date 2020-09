L'attacco di Righello: "Salvini a Cairo snobba l'ospedale e i suoi insultano una giovane italo-pakistana"

Mauro Righello, consigliere regionale uscente e candidato alle elezioni regionali del 20 e 21 settembre prossimi, contesta duramente la visita di Matteo Salvini questa mattina a Cairo Montenotte.

Commenta Righello: "Stamani il capo della Lega é venuto in Valbormida, a Cairo.

Non è andato nei luoghi di sofferenza, all'ospedale chiuso dal suo stesso partito che governa la Regione Liguria, è venuto per consolare i militanti dissidenti in rivolta orfani di rappresentanza.