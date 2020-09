Coronavirus: 19 nuovi positivi in Liguria, ma nelle ultime 24 ore non si registrano decessi

Sono 19 i nuovi positivi in Liguria, secondo i dati trasmessi da Alisa al ministero. Tuttavia, è interessante rimarcare che nelle ultime 24 ore non si sono registrati decessi in nessuna delle strutture preposte.

Si precisa che la specificazione della ASL, non è riferita alla residenza delle persone bensì alla sede territoriale dei laboratori dove è stato refertato il tampone.

Con i 19 nuovi casi di Coronavirus, il numero dei positivi arriva a 10.970. Gli attualmente positivi, invece, sono 1.605 (+11). Effettuati 1.721 tamponi (totale 239.123), con un positivo ogni 90. In provincia di Imperia i positivi sono 83, gli stessi di ieri. Sotto i dati.

Totale tamponi effettuati: 239.123 (+1.721)

Totale positivi (compresi guariti con due test negativi e deceduti): 10.970 (+19)

Totale casi positivi (individuati con test di screening): 1.480 (+19)

Totale casi positivi (in pazienti sintomatici): 9.490 (-)

Totale casi positivi (esclusi guariti con due test negativi e deceduti): 1.605 (+11)

Casi per provincia di residenza

Imperia 83 (-)

Savona 206 (+1)

Genova 869 (-2)

La Spezia 228 (+11)

Residenti fuori regione o estero 81

Altro e in fase di verifica 138

Ospedalizzati: 44, 5 in terapia intensiva (+5)

Asl 1 - 3 - nessuno in terapia intensiva (+1)

Asl 2 - 7 (-)

Policlinico San Martino - 5 - uno in terapia intensiva (+2)

Galliera - 3 - nessuno in terapia intensiva (-)

Asl 3 - 0 - nessuno in terapia intensiva (-1)

Asl 4 - 1 - nessuno in terapia intensiva (-)

Asl 5 - 24 - 4 in terapia intensiva (+2)

Isolamento domiciliare: 516 (+14)

Totale guariti (pazienti negativi in due test consecutivi): 7.794 (+8)

Deceduti: 1.571 (0)

Soggetti in sorveglianza attiva

Asl 1 - 122 (+31)

Asl 2 - 272 (+3)

Asl 3 - 436 (+37)

Asl 4 - 111 (+4)

Asl 5 - 541 (+71)

TOTALE 1.482 (+146)

Per quanto riguarda lo schema dei decessi, nel documento diramato dalla Regione si legge:

Aggiornamento sui decessi di pazienti Covid-positivi, 1 settembre 2020 (ultime 24 ore, dalle 14 del 31 agosto 2020 alle 14 del 1 settembre 2020 comunicati dalle direzioni sanitarie. Dato non ancora validato per inserimento nei flussi ministeriali).

ASL 1

Nelle ultime 24 ore non sono stati registrati decessi

ASL 2

Nelle ultime 24 ore non sono stati registrati decessi

ASL 3

Nelle ultime 24 ore non sono stati registrati decessi

ASL 4

Nelle ultime 24 ore non sono stati registrati decessi

ASL 5

Nelle ultime 24 ore non sono stati registrati decessi

GALLIERA

Nelle ultime 24 ore non sono stati registrati decessi

POLICLINICO SAN MARTINO

Nelle ultime 24 ore non sono stati registrati decessi