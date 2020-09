Vaccini antinfluenzali e il problema degli spazi: prevista una riunione tra i medici e la Asl

Salgono gli screening anti-Covid rivolti a tutto il personale scolastico delle scuole pubbliche, statali e non statali, paritarie e private di tutto il territorio nazionale. Il test che può essere effettuato su base volontaria e che possono essere richiesti al proprio medico di medicina generale sino ad una settimana prima che inizino le attività didattiche dopo una partenza a rilento hanno visto partecipare il 50% degli insegnanti.

"Si è verificato un buon incremento e continueremo ad effettuarli fino ad una settimana prima del rientro a scuola poi si vedrà" spiega Angelo Tersidio, segretario generale della Federazione Medici Generici (Fimmg).

Intanto continuano ad incrociare le braccia gli altri due sindacati dei medici di base, Smi e Sami che non sono d'accordo per una questione legata alla sicurezza.

Alla fine di questa settimana o all'inizio della prossima verrà effettuato un punto della situazione sul tema vaccino antinfluenzale tra l'Asl, l'Ordine dei medici e le associazioni dei medici di famiglia.

Al centro proprio la campagna vaccinale che prenderà il via ad ottobre e le preoccupazioni dei medici di famiglia che temono di dover effettuare le vaccinazioni negli studi medici con conseguenti code e sovraffollamenti. Dall'altra parte la Asl punta a far vaccinare tutti i cittadini anche per mettere al riparli da potenziali nuove malattie che si sommerebbero ad un ritorno del Covid. Le ipotesi però non sono molteplici se non aprire i centri prelievi anche in orari pomeridiani i quali potrebbero ospitare i medici e i pazienti.

"Ci vedremo nei prossimi giorni con i direttori di distretto, in ballo c'è anche la proposta dei farmacisti che mettono a disposizione i loro spazi, di legge non si potrebbe, bisogna vedere cosa dice l'Asl e capire se ci sono le condizioni, però per ora sembra una strada non praticabile - continua Tersidio - bisogna analizzare le diverse posizioni e sentire i punti di vista dei medici, soprattutto dove si potrebbero fare le vaccinazioni fuori dagli studi e non essendoci molte disponibilità diventerà un problema".