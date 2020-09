Albenga: i lavori sul Ponte Viveri proseguono, ma si riapre al traffico

A partire da questa sera il ponte Viveri sarà riaperto al traffico in entrambi i sensi di marcia. I lavori continueranno in sicurezza attraverso l’utilizzo di cestelli per la verniciatura delle parti metalliche sottostanti e laterali.

Il vicesindaco Alberto Passino afferma: "Si avvicina sempre più la fine lavori di una manutenzione attesa da tempo. Il ponte rosso, tra i simboli da cartolina della nostra città, è tornato al suo colore sgargiante e a una piena verifica e manutenzione di ogni suo elemento strutturale che lo manterrà efficiente e solido ancora per molto tempo!".

Aggiunge il sindaco Riccardo Tomatis: "Questo intervento, particolarmente importante per la sicurezza dei nostri concittadini è arrivato alle sue fasi finali. Come abbiamo già sottolineato in diverse occasioni questo non è stato tanto un intervento estetico quanto funzionale. Abbiamo effettuato una profonda manutenzione alla parte strutturale del ponte per garantire la sicurezza dei nostri concittadini ed anche la riverniciatura è funzionale alla salvaguardia delle parti metalliche dello stesso. In un momento come quello che stiamo vivendo crediamo sia ancora più importante e di rilievo aver voluto investire in un’opera pubblica che va ad incidere in maniera significativa sulle nostre infrastrutture".