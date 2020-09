Cairo Montenotte, restyling di piazza della Vittoria: partiti i lavori (FOTO)

Sono partiti lunedì 31 agosto i lavori di rifacimento di piazza della Vittoria a Cairo Montenotte. Un'opera pubblica strategica e prioritaria nei programmi stilati dell'amministrazione comunale guidata dal sindaco Paolo Lambertini.

I lavori della durata di 299 giorni contrattuali, dovrebbero essere conclusi per l'edizione 2021 di Cairo Medievale, la festa simbolo dell'estate cairese. Il costo dell'operazione, come riportato più volte, è stato quantificato in 1.800.000 euro. Finanziato all'80% dalla Regione mediante un contributo di 1.440.000 euro (a valere sul Fondo Strategico Regionale) e al 20% (360 mila euro) con fondi comunali. Il restyling coinvolgerà anche la vicina piazza Abba.

Il graduale avvio dei lavori a partire da corso Dante, in corrispondenza della soletta del parcheggio interrato, permetterà di non coinvolgere fin da subito i pubblici esercizi, lasciando la fruibilità dei dehors nella stagione estiva, proseguendo poi i lavori tra il termine della stagione invernale e l’inizio di quella primaverile nelle aree di contorno del parcheggio interrato in modo da permetterne la fruizione con l’inizio della primavera, cercando in questo modo di limitare al minimo i disagi alle attività commerciali presenti in zona.

L’ultima fase di attività si localizzerà poi sulla parte che dall'intersezione con via Roma arriva al termine della piazza, dal lato del Monumento ai Caduti.

La nuova piazza avrà una spazio per le manifestazioni, uno per l'aggregazione, un 'porticato di fontane' che accompagnerà la zona pedonale principale, ampi spazi verdi e ombreggiati e sarà Smart City Element (connessioni USB, rete wifi e hub light urban mobility). Anche i giardini di Palazzo di Città subiranno una revisione.