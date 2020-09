Dego, lavori difesa spondale fiume Bormida in località Piano: bando emanato dalla Provincia

Intervento per la difesa spondale del fiume Bormida in località Piano. La Stazione Unica Appaltante della Provincia di Savona ha emanato per conto del comune di Dego un'indagine di mercato propedeutica alla procedura negoziata per l'aggiudicazione del lavori.

L'importo a base di gara è stato quantificato in 502,263.00 euro. Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire entro le ore 18 del 7 settembre 2020.

Un intervento importante per arginare l'erosione provocata dal fiume durante le piene e mettere in sicurezza la sede stradale. Finanziato con il contributo di 662.700,00 euro ottenuto dal comune di Dego nell'ambito del decreto di approvazione del Piano di riparto dei fondi di protezione civile per l’annualità 2020, firmato lo scorso mese di febbraio dal presidente della Regione Liguria e Commissario straordinario per l’emergenza maltempo dell’autunno 2018 Giovanni Toti.