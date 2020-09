Finale, una nuova stazione radio sul campanile del complesso di Santa Caterina

Mentre il tema 5G resta argomento in attesa di essere definito anche in Consiglio Comunale, dove la discussione di un ordine del giorno presentato dalla minoranza è stata rinviata in attesa di avere un'assemblea a porte aperta, a Finale è pronta a sbarcare una nuova installazione di rete.

Si tratta di una stazione radio che verrà posizionata dalla società Tekne per conto di Cellnex all'interno del campanile presente nel complesso di Santa Caterina in Finalborgo, finalizzata a potenziare il segnale di rete nel borgo storico.

"Stiamo parlando con la sovrintendenza per avere il benestare al posizionamento, in quanto non è un'apparecchiatura visibile che deturperebbe il bene su cui dovrebbe essere installata - spiega il sindaco Ugo Frascherelli - ma di fatto si tratta di un'infrastruttura in grado di aumentare non solo il segnale dei cellulari ma anche la capacità della rete internet, ed essere quindi di ausilio al sempre più utilizzato smart working".

L'operazione non sarà di supporto solo ad una maggiore velocità di connessione. Al Comune la concessione frutterà infatti 180mila euro nei prossimi dieci anni, 5mila euro per la prima annualità (quella 2020) e 15mila euro nell'esercizio 2031.

"L'accordo metterà a disposizione delle casse comunali fondi in parte corrente che potranno essere spesi, ad esempio, nel sociale. Ribadisco quanto sempre affermato: non vedo perchè un'opera di utilità pubblica debba portare guadagno al solo privato. Anzi, il pubblico in questi casi può essere garanzia di trasparenza e anche il Governo con il decreto semplificazioni sta andando in questa direzione" afferma il primo cittadino.