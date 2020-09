Loano, al via la presentazione delle domande per i contributi per affitto e bollette

Il Comune di Loano ha dato il via alla presentazione delle domande per ottenere un contributo economico per sostenere le spese d'affitto di casa e delle utenze domestiche.

Il bando, promosso dall'assessorato ai servizi sociali e approvato dall'amministrazione del sindaco Luigi Pignocca, prevede per quest'anno l'assegnazione di contributi per un importo totale di 135 mila euro (dei 90 mila per gli affitti e 45 mila euro per le utenze).

La domanda può essere ritirata presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico (Urp) a Palazzo Doria, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 ed il giovedì dalle 15 alle 16, o scaricata dal sito istituzionale del Comune di Loano.

L'istanza, redatta in carta semplice, deve essere presentata debitamente compilata entro le 12 del 30 settembre sempre presso l'ufficio Urp del Comune di Loano.