Sicurezza stradale e rischio idrogeologico: il comune di Vado stanzia 120mila euro

Sono stati affidati i lavori per la cura dei bordi stradali soprattutto delle frazioni di Vado Ligure per un intervento complessivo di circa 120mila euro.

"Quest'anno abbiamo messo in piedi un progetto più importante sotto due punti di vista: la sicurezza stradale e la mitigazione del rischio idrogeologico soprattutto nelle frazioni - spiega il vicesindaco e assessore ai lavori pubblici Fabio Gilardi - lavori che prevederanno oltre allo sfalcio, la riprofilatura delle cunette nelle zone più critiche".

"Negli anni e in seguito alle forti piogge si sono accumulati detriti nelle cunette che potrebbero mettere a rischio il corretto deflusso delle acque e nel tempo la stabilità delle strade - continua Gilardi - è stato messo in campo un impegno finanziario cospicuo ma utile per aspetti importanti".

Nei prossimi giorni sarà la volta della pulizia del torrente e dei suoi affluenti.