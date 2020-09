Coronavirus: 47 nuovi positivi in Liguria, uno in provincia di Savona. Nuova impennata nello spezzino

Sono 47 i nuovi positivi in Liguria, secondo i dati trasmessi da Alisa al ministero. Di questi uno riguarda la provincia di Savona con un contatto di caso.

Due positivi in più in Asl 1 (Imperia) con un contatto di caso e uno da attività di screening. Ben 17, invece, in Asl 3 (Genova) di cui: 6 contatti di caso, 4 da attività di screening, 2 rientri da altra regione, uno in Rsa e 4 da accessi in ospedale. Altri 27 casi in Asl 5 (Spezia) di cui: 12 contatti di caso, 5 accessi in ospedale 10 da attività di screening. L'Asl spezzina segnala inoltre il decesso di un uomo di anni 88, deceduto il 2 settembre presso il reparto di geriatria dell’ospedale San Bartolomeo di Sarzana e residente a La Spezia.

Per quanto riguarda i nuovi positivi, la specificazione della Asl non è riferita alla residenza delle persone, bensì alla sede territoriale dei laboratori dove è stato refertato il tampone.

Con i 47 nuovi casi di Coronavirus, il numero dei positivi arriva a 11.017. Gli attualmente positivi, invece, sono 1.636 (+31). Effettuati 2.678 tamponi (totale 241.801), con un positivo ogni 56. In provincia di Imperia i positivi sono 83, gli stessi di ieri. Sotto i dati.

Totale tamponi effettuati: 241.801 (+2.678)

Totale positivi (compresi guariti con due test negativi e deceduti): 11.017 (+47)

Totale casi positivi (individuati con test di screening): 1.482 (+2)

Totale casi positivi (in pazienti sintomatici): 9.535 (+45)

Totale casi positivi (esclusi guariti con due test negativi e deceduti): 1.636 (+31)

Casi per provincia di residenza

Imperia 83 (-)

Savona 198 (-8)

Genova 881 (+12)

La Spezia 251 (+23)

Residenti fuori regione o estero 83

Altro e in fase di verifica 140

Ospedalizzati: 42, 6 (+1) in terapia intensiva (-2)

Asl 1 - 4 - nessuno in terapia intensiva (+1)

Asl 2 - 7 - nessuno in terapia intensiva (-)

Policlinico San Martino - 2 - 2 in terapia intensiva (-3)

Galliera - 6 - nessuno in terapia intensiva (+3)

Asl 3 - 0 - nessuno in terapia intensiva (-1)

Asl 4 - 0 - nessuno in terapia intensiva (-1)

Asl 5 - 23 - 4 in terapia intensiva (-2)

Isolamento domiciliare: 563 (+47)

Totale guariti (pazienti negativi in due test consecutivi): 7.810 (+16)

Deceduti: 1.571 (0)