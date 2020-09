Meteo: le previsioni di mercoledì 2 settembre, tra piogge sparse in mattinata e sole nel pomeriggio

Continua a migliorare il tempo su savonese e genovese, dopo l'ondata di pioggia che ha colpito il territorio nello scorso fine settimana.

Secondo Arpal, in questo mercoledì 2 settembre, notiamo ancora miglioramenti con una giornata che si aspetta soleggiata soprattutto nel pomeriggio sulla costa. Al mattino invece ancora qualche pioggia sparsa nell'entroterra savonese e genovese così come nella seconda parte di giornata. Le temperature sono in aumento e oscilleranno tra i 20 e i 28°C. Rispetto ai giorni scorsi il mare è meno mosso.

La giornata di giovedì sarà caratterizzata dal bel sole, con i venti che soffieranno da sud.