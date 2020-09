Il rapporto Stato-Regioni: il 3 settembre una conferenza a Genova

Si terrà il prossimo 3 settembre alle ore 18.00 a Genova, presso la Chiesa Anglicana del Santo Spirito (distacco di Piazza Marsala 3, lato via Goito) una conferenza per approfondire i risvolti giuridici e politici del rapporto tra Stato e Regioni, tema che appare di grandissima attualità, posto che quasi ogni giorno si assiste ad un nuovo scontro tra una amministrazione regionale ed il Governo centrale.

Interverranno come insigni giuristi la Prof. Avv. Lara Trucco, il Prof. Avv. Felice Besostri, l’Avvocato Mario Epifani ed è previsto l’intervento sia del candidato Presidente alle prossime regionali Ferruccio Sansa, sia del candidato Consigliere Enrico Pignone.

Sarà proprio l’Avvocato Mario Epifani, Presidente dell’Associazione “Ferruccio Sansa Presidente” ad introdurre e moderare l’incontro-dibattito.

L’analisi degli aspetti tecnici di questo peculiare argomento saranno affrontati dalla Prof.ssa Lara Trucco, avvocato e Professore Ordinario di Diritto Costituzionale presso l’Università di Genova, oltre che coordinatrice del Corso di laurea magistrale in Giurisprudenza e Direttrice del Campus universitario di Imperia e dal Prof. Avvocato Felice Besostri, docente di Diritto pubblico comparato, ex deputato, già coordinatore del gruppo nazionale di avvocati che portò alla declaratoria di incostituzionalità della legge elettorale c.d. Italicum.

In particolare, sarà illustrato il sistema di voto con cui ci accingiamo ad andare alle urne il 20 e 21 settembre prossimi, nonché le modalità di tutela dell’equilibrio nella rappresentanza tra donne e uomini (anche) nel Consiglio regionale della Liguria.

Metteranno invece in luce i profili politici di questo tema Ferruccio Sansa ed Enrico Pignone, rispettivamente candidato Presidente e candidato Consigliere alle prossime elezioni regionali della Liguria 2020.

Questo evento sarà un’ottima occasione per tutti i cittadini che vogliano approfondire un argomento che, come dimostrato dal recente problema sanitario generato dall’improvviso e dilagante diffondersi del virus COVID-19, impone la risoluzione di rilevanti interrogativi giuridico-istituzionali, anche in relazione alla diversa visione dello Stato, ancora una volta, al centro del dibattito politico quotidiano, tra fautori dell’accentramento, del decentramento e del federalismo.