L'artista di Cengio Tiziana Tardito esporrà le sue opere alla Biennale di Venezia

Una vera e propria eccellenza valbormidese. Stiamo parlando della cengese Tiziana Tardito. Un'artista di fama internazionale che è stata invitata nuovamente, sarà la terza volta in carriera, ad esporre le proprie opere d'arte alla Biennale di Venezia del prossimo anno (edizione 2021). Nel collegio "Armeno Moorat-Raphael" con il critico d'arte (e curatore del padiglione) Giorgio Grasso. Non è però esclusa la sua presenza in altri collegi.

Uno stile basato sullo studio della prospettiva e degli effetti ottici/illusionistici. Questa la tecnica messa appunto dopo 40 anni di esperienza e ricerca pittorica dall'artista valbormidese. Tutto questo partendo dall'800 francese, passando poi dai seguaci della scuola di Salvator Dalì, fino ad arrivare all'innamoramento artistico per De Chirico. Da dove ha assorbito l'ideologia del colore, del chiaroscuro e del metafisico applicato alla stesura (sempre) del colore.

Premiata in tantissimi eventi, la Tardito è stata eletta membro onorario dell'Accademia Europea d'Arte Moderna. Un riconoscimento importante poiché concesso a pochi. Sono stati scelti 50 artisti su migliaia da tutto il mondo.

"Sono vissuta praticamente sempre a Cengio. Ora mi divido tra la Val Bormida e Noale. Una zona propedeutica allo sviluppo della mia attività. Poiché lavoro molto in città come Venezia, Padova e Milano".

A breve è prevista l'uscita di un volume sulla storia dell'arte redatto dal noto critico Rosario Pinto, dove la Tardito viene menzionata in più pagine.