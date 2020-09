Agenda elettorale: l'europarlamentare Giuliano Pisapia ad Alassio per Jan Casella

Il parlamentare europeo Giuliano Pisapia (sindaco di Milano dal 2011 al 2016) sarà domani, 3 settembre, ad Alassio per sostenere la candidatura di Jan Casella alle elezioni regionali con la lista civica Sansa Presidente. L’eurodeputato interverrà alle 21 in piazza Libertà, davanti al municipio, per esprimere il proprio appoggio al consigliere comunale di Alassio, al quale è legato da un rapporto di amicizia e collaborazione politica.

“Sono onorato che Giuliano Pisapia abbia accettato l’invito a partecipare al mio comizio ad Alassio”, commenta Jan Casella, che spiega: “L’incontro sarà l’occasione per raccontare le nostre esperienze amministrative e i nostri progetti per il futuro. Sarà il modo per rinsaldare la nostra amicizia e gettare i ponti verso un futuro tutto da scrivere”.