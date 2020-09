Meteo: giornata di bel tempo su savonese e genovese con temperature in aumento

Le previsioni meteo sono in miglioramento anche in questa giornata, giovedì 3 settembre, su savonese e genovese.

Troviamo bel tempo sul territorio con il sole che ci accompagnerà in questa giornata sia al mattino che al pomeriggio. Da segnalare, secondo Arpal, solo qualche lieve rovescio nell'entroterra, nel pomeriggio. Le temperature sono in aumento, con il termometro che oscillerà tra i 20 e i 28°C. Venti provenienti da sud. Mare in miglioramento e meno mosso.

Domani, venerdì 4 gennaio, il tempo sarà ottimo con molto sole su tutto il territorio e temperature in aumento.