Debutta domani il progetto "Terra Madre" ad Albisola Superiore

Venerdì 4 settembre, presso il Parco dell’Accoglienza, sarà in programma lo spettacolo teatrale Terra Madre, a cura del Circolo Culturale Madness, dedicato alla terra d’Africa e ai suoi popoli, al fascino della sua natura e della sua cultura e alle contraddizioni, ai problemi mai risolti, ai drammi che la lacerano da sempre. Un viaggio immaginario fra le carovane dei mercanti e dei migranti che attraversano il Sahara fino alle coste del Mediterraneo, fra le bellezze della savana e la crudeltà della guerra combattuta dai bambini-soldato, tra lo sfruttamento, la fame e la povertà. Sulla scena un cercarsi, un rincorrersi, un incontrarsi, un lasciarsi di nuovo in una fluida coreografia che è inframmezzata da un dialogo forte e ironico mai banale e l’apparire e il muoversi di costruzioni scenografiche di barche, alberi, animali e maschere. Il viaggio si chiude con un messaggio di speranza: un volo là, dove finisce l’arcobaleno.

La regia e drammaturgia dello spettacolo sono di Daniela Balestra. Aiuto regia: Laura Masio e Federico Ferrando; scenografia: Alessio Tessitore e Maria Rosa Varaldo; ricerca sonora: Claudio Baseotto e Daniela Balestra; costumi: Claudia Sorasio.

Il Parco è raggiungibile in auto e dotato di ampio parcheggio. Sarà possibile assistere allo spettacolo seduti per terra, per cui è consigliabile portare con sé coperte o asciugamani da stendere sul prato. Saranno a disposizione degli spettatori anche panche e sedie. Nel rispetto delle norme sul distanziamento sociale e dell’ultima ordinanza del Ministero della salute del 16 agosto, si ricorda che dalle 18.00 alle 6.00 anche all’aperto è obbligatorio indossare la mascherina, in caso di assembramenti di persone.

Gli altri eventi del fine settimana

Venerdì 4 settembre, Arena Leone (via San Pietro 88), ore 21.30

“Pinocchio”

Proiezione cinematografica a pagamento.

Venerdì 4 settembre, spazio espositivo IAT (piazzale Marinetti), ore 21.00

Serata con l’artista

Raccontare e raccontarsi per vivere una serata insieme, a cura di Indaco Grafica e Pubblicità.

Incontro con Grazia Genta ed Alessandro Morreale.

Da venerdì 4 a domenica 13 settembre, Tennis Club Nancar

I Trofeo Città di Albisola

Torneo nazionale di tennis: singolare maschile e femminile, under e over 16.

Sabato 5 e domenica 6 settembre, passeggiata E. Montale, dalle ore 9.00

Albisola in Piazza

Mercatino di artigianato, antiquariato ed hobbistica a cura del Consorzio La Piazza.

Sabato 5 settembre, spazio espositivo IAT (piazzale Marinetti), ore 21.00

Serata con l’artista

Raccontare e raccontarsi per vivere una serata insieme, a cura di Indaco Grafica e Pubblicità.

Incontro con Marzia Pistacchio e Monica Porro.

Sabato 5 settembre, terrazza sul mare, passeggiata E. Montale, ore 21.30

Concerto della Band Change

Omaggio ai grandi del rock.

Domenica 6 settembre, passeggiata E. Montale, ore 18.00

Inaugurazione Totem

Inaugurazione del restauro dell’opera dell’artista Carlos Carlé, a cura dell’Assessorato alla Cutura.

Domenica 6 settembre, spazio espositivo IAT (piazzale Marinetti), ore 21.00

Serata con l’artista

Raccontare e raccontarsi per vivere una serata insieme, a cura di Indaco Grafica e Pubblicità.

Lo sport dei ragazzi, a cura di Nico Amoroso.