Regionali, l'agenda Lega il 4 settembre: arrivano in Liguria gli ex ministri Centinaio e Locatelli

Primo appuntamento della giornata alle ore 9.30 al gazebo in piazza Matteotti a Sant'Olcese (Ge) con il senatore ed ex ministro all'Agricoltura Gianmarco Centinaio. A seguire visita ad alcune aziende locali accompagnato dall'assessore regionale allo Sviluppo Economico uscente Andrea Benveduti.

Saranno in Liguria domani, venerdì 4 ottobre, gli ex ministri della Lega all'Agricoltura, Gianmarco Centinaio, e alla Disabilità, Alessandra Locatelli.

Alle ore 12 presso il gazebo in via Pra' con il senatore Centinaio ci sarà il deputato Edoardo Rixi. Dopodiché alle 13 il senatore incontrerà i pescatori insieme al deputato e capogruppo in commissione Agripesca alla Camera Lorenzo Viviani.

Ore 17 incontro con la stampa al gazebo di via XX Settembre angolo via Foscolo del senatore Centinaio che alle 18 incontrerà i balneari allo Sporting Club Sys di Lungomare Lombardo 27, Genova.