Riapertura delle scuole, Giovanni Toti: "Confermo il 14 come data di inizio"

Lo ha detto il Governatore della Regione Liguria Giovanni Toti, durante la conferenza stampa per il punto sulla situazione della riapertura delle scuole, svoltasi presso la Sala Trasparenze a Genova.

"Confermo la riapertura delle scuole per il 14. Stiamo lavorando per dare applicazione ai protocolli definiti dal Comitato scientifico per gestire eventuali casi positivi che ci si troverà nelle aule. Stiamo inoltre lavorando per ottenere un eventuale aumento dell'attività degli scuolabus, aspetto che rimarrà a carico dei comune e che la regione finanzierà.

Sarà nostra premura rimanere in stretto contatto con il Gaslini, che mano a mano coordinerà l'aspetto medico. Stiamo lavorando per garantire il protocollo nazionale previsto, e anche andare oltre. Il nostro obiettivo è quello di garantire una puntuale informazione alle famiglie e la loro assistenza. Questo si traduce in interventi mirati, come la velocità di screening delle situazioni a rischio, l'istituzione di call center cui le famiglie possono rivolgersi per qualsiasi tipo di informazione.

Il nostro lavoro è volto a fornire miglior supporto sanitario, lo screening sia per quanto riguarda la prevenzione, sia per la terapia e intervento. Stiamo migliorando la capacità di informazione degli organi istituzionali con le famiglie e i rapporti con il mondo della scuola. Cerchiamo di rendere questo passaggio non banale ma il più fluido possibile.

La misurazione della temperatura corporea rimarrà a carico delle famiglie, comunicata sotto forma di autocertificazione: nei casi in cui si rilevi una temperatura superiore ai 37,5° è richiesta l'assenza dell'alunno a scuola. Qualora invece il bambino/ragazzo si sentisse male all'interno della scuola, questo verrà isolato in una stanza appositamente allestita, verranno contattati i genitori e il medico. Gli verrà inoltre effettuato un test rapido per il rilevamento della presenza o meno del virus.

Se il governo dovesse decidere di slittare la data di inizio nei giorni successivi alle elezioni, cercherei di capire le motivazioni, come ho sempre fatto. Al momento la data del 14 settembre è un suggerimento del governo, la decisione è nelle mani delle regioni.

All'inizio della prossima settimana saremo già in grado di fare un punto con il Gaslini sulla situazione. Può capitare che ci saranno casi positivi all'interno del sistema scolastico e ci stiamo preparando per affrontare l'eventualità nel migliore dei modi. Stiamo lavorando su numeri molto grandi e faremo di tutto. Siamo convinti che un grande Paese come il nostro non può rinunciare alla riapertura delle scuole: il 14 settembre è una data che dobbiamo assolutamente rispettare, anceh per l'impegno preso con le famiglie. "