Incidente sulla A6 Savona-Torino all'altezza del km 120, in direzione Nord, verso il Piemonte.

Ancora da chiarire le dinamiche che hanno portato due veicoli ad entrare in lieve contatto. Fortunatamente nessuna grave conseguenza. Il bilancio è di una sola in codice verde per accertamenti all'ospedale San Paolo di Savona.

Sul posto sono intervenuti anche i Vigili del fuoco di Savona per la messa in sicurezza dell'area. Nessun disagio di rilievo al traffico veicolare.