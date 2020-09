Persone intossicate da spray urticante: paura sull'intercity Milano-Ventimiglia

Attimi di paura nella serata di ieri, giovedì 3 settembre, intorno alle 22.50 a bordo del treno intercity 35090 proveniente da Milano centrale e diretto a Ventimiglia dal quale è stata lanciata una richiesta di aiuto al NUE 112 per alcune persone a bordo delle carrozze intossicate da spray urticante.

Giunti nella stazione di Finale Ligure è stato immediato l'intervento di due ambulanze della Croce Bianca locale. I due equipaggi si sono immediatamente divisi i compiti con una squadra salita a bordo del treno per il controllo di tutti i passeggeri coinvolti nell'aggressione, invitando a scendere chi manifestava problemi respiratori e allergia cutanea, mentre l'altro gruppo di soccorritori si è dedicato al personale delle Ferrovie e alle due donne.

Le vittime sono state trasportate al pronto soccorso del Santa Corona di Pietra Ligure per gli accertamenti del caso. Non sono invece stati rintracciati gli aggressori, mentre il treno è rimasto bloccato nella stazione di Finalmarina dalle 23 alle 23.50 accumulando 45 minuti di ritardo. Una volta giunti a destinazione i restanti passeggeri del treno, circa un centinaio di persone, sono state visitate per ulteriori accertamenti.