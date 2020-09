Spotorno, ragazza colpisce settantenne con una bottigliata nella spiaggetta dei pescatori

Colpito in faccia da una bottiglia di birra. L'episodio si è verificato nel tardo pomeriggio di ieri a Spotorno, intorno alle 18 presso la spiaggia privata "Scaletto dei Pescatori" in prossimità del Merello.

Secondo quanto riferito, un socio 70enne ex metronotte avrebbe notato due ragazze in spiaggia. Pare con delle birre prese dal frigorifero dell'associazione.

L'uomo si è avvicinato per redarguirle e farle allontanare dalla battigia, usata esclusivamente dai soci. Le giovani però hanno reagito in malo modo. Una delle due avrebbe scagliato una bottiglia in testa all'uomo.

Sul posto i militi dell'emergenza sanitaria e la polizia municipale di Spotorno. Il 70enne è stato trasportato all'ospedale San Paolo di Savona.