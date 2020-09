Finale Ligure: scopriamo insieme la bellezza di Castel San Giovanni

Martedì 8 settembre: percorso guidato a Castel S. Giovanni. Appuntamento ore 18,00 in piazza San Biagio a Finalborgo (di fronte alla Basilica) PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA (posti limitati per l’accesso alla fortezza): 339-4402668 Iniziativa gratuita.

L'evento è oganizzato dall’ufficio turismo del Comune di Finale Ligure in collaborazione con il MiBACT, Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo.

Ecco il calendario degli appuntamenti in programma per il mese di settembre:

MARTEDI':

VISITA GUIDATA DI FINALMARINA Appuntamento tutti i martedì fino all’ 8 settembre ore 21,10 in piazza Vittorio Emanuele a Finalmarina (sotto l'Arco di Margherita di Spagna) Info: 339-4402668 Iniziativa gratuita Non occorre prenotare.

Appuntamento tutti i martedì dal 15 settembre al 6 ottobre ore 16,00 in piazza Vittorio Emanuele a Finalmarina (sotto l'Arco di Margherita di Spagna) Info: 339-4402668 Iniziativa gratuita Non occorre prenotare.

PERCORSO GUIDATO A CASTEL SAN GIOVANNI Martedì 8 settembre: percorso guidato a Castel S. Giovanni. Appuntamento ore 18,00 in piazza San Biagio a Finalborgo (di fronte alla Basilica) PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA (posti limitati per l’accesso alla fortezza): 339-4402668 Iniziativa gratuita

MERCOLEDI' :

VISITA GUIDATA DI FINALBORGO CENTRO STORICO, COLLEGIATA DI SAN BIAGIO, CHIOSTRI DI SANTA CATERINA

Appuntamento tutti i mercoledì fino al 9 settembre ore 21,10 in piazza San Biagio a Finalborgo (di fronte alla Basilica) Non occorre prenotare Info: 339-4402668 Iniziativa gratuita

Appuntamento tutti i mercoledì dal 16 settembre al 7 ottobre ore 16,00 in piazza San Biagio a Finalborgo (di fronte alla Basilica) Non occorre prenotare Info: 339-4402668 Iniziativa gratuita

GIOVEDI':

VISITA GUIDATA DI VARIGOTTI Appuntamento tutti i giovedì fino al 01 ottobre ore 17,30 nel borgo vecchio di Varigotti (piazza Cappello da Prete) Info: 339-4402668 Non occorre prenotare. Iniziativa gratuita

SABATO:

VISITA GUIDATA DI NOLI Sabato 5 settembre. Appuntamento ore 10,00 davanti all'Ufficio turismo (piazza Milite Ignoto). Non occorre prenotare Info: 339-4402668 Iniziativa gratuita

VISITA GUIDATA DI NOLI Sabato 12 settembre. Appuntamento ore 10,00 davanti all'Ufficio turismo (piazza Milite Ignoto). Non occorre prenotare Info: 339-4402668 Iniziativa gratuita.

Si raccomanda di indossare la mascherina e di mantenere il distanziamento sociale.

Per gruppi organizzati, in giorni da concordare con la guida (339.4402668) : VISITE GUIDATE DI SAVONA