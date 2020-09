Sabato 5 settembre la giornata conclusiva di "Quiliano Natura Weekend"

Sabato 5 settembre 2020 nel centro storico di Quiliano la giornata conclusiva dell'evento “Quiliano Natura weekend”, un insieme di appuntamenti con la finalità di sviluppare la conoscenza delle risorse e delle specificità che caratterizzano il territorio del Comune di Quiliano.

Programma: Quiliano borgo - piazza Gramsci ore 21.00

L'Armonia Nascosta “Sunset in a cup” - Concerto di arpa, canzoni scritte ed eseguite da Cecilia. Artista torinese, ha pubblicato album come solista. Insegna Arpa nelle scuole di Torino ed in carriera ha aperto i concerti di Levante, Niccolò Fabi, Marta Sui Tubi e Cristina Donà. Nel 2018 accompagna con la sua arpa Max Gazzè al Festival di Sanremo. L'iniziativa, realizzata grazie al contributo della Regione Liguria, ha visto la collaborazione di Enoteca Regionale della Liguria, di Vite in Riviera, di Viticoltori Ingauni e del Gruppo Cineforum della Biblioteca Civica Aonzo. Lo spettacolo si svolge nel rispetto delle misure anti Covid-19.

Ingresso gratuito su prenotazione fino ad esaurimento posti. Per info e prenotazioni Ufficio Cultura: mail servizi.cittadino@comune.quiliano.sv.it oppure solo whatsapp 3805999589.