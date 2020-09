Berlusconi ricoverato per Covid, Tajani e Toti: "Attendiamo i bollettini medici, ma il Cavaliere è una 'pellaccia'"

E' previsto oggi pomeriggio alle ore 16 un bollettino medico sulle condizioni sanitarie del Cavaliere Silvio Berlusconi, ricoverato presso l'ospedale San Raffaele per accertamenti dopo risultato positivo al Covid-19.

"Tutte le notizie prima del bollettino devono considerarsi un po' avventate - commenta Antonio Tajani, europarlamentare e vicepresidente di Forza Italia - Non sono preoccupato, ma dispiaciuto. Il Cavaliere è il leader del nostro movimento politico, oltre ad essere un amico. Noi non siamo tra i negazionisti. In particolare lui che più di ogni altra persona ha sempre insistito sul rispetto delle regole anti Covid-19".

"Sono certo il Cavaliere sia una una 'pellaccia' e quindi non corra nessun rischio - aggiunge Giovanni Toti - Ci siamo sentiti ieri l'altro in tarda serata, stava in buona forma. Ovviamente non va sottovalutato ed è giusto che faccia tutto il necessario per precauzione".