Entroterra e recupero dei boschi. Sansa: “Spazio ad un censimento e ai giovani”

“Il turismo outdoor può portare delle presenze, delle occasioni e delle risorse e può cambiare l’economia. Bisogna trovare delle soluzioni per il recupero dei boschi noi abbiamo immaginato delle soluzioni come ad esempio un censimento per vedere quelli che non sono più di nessuno, quelli che sono di proprietà pubblica e di soggetti che non hanno più risorse per coltivarli trovando il modo per incentivare il fatto che i giovani tornino a pulire e lavorarli sia per il recupero delle alture che per la sicurezza idrogeologica” ha spiegato Sansa.