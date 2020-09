Fratelli d’Italia: arriva anche a Pietra Ligure l’Enigma del Patriota

Fratelli d’Italia lancia anche a Pietra Ligure l’iniziativa “L'enigma del patriota”, proseguendo così la sua originale campagna estiva. Si tratta di un volantino con un lato tutto dedicato a tre giochi sul mondo della politica: l’enigma, un “Rebus” e “Trova le Parole della sinistra”.

“I volontari del partito distribuiranno l' “Enigma del Patriota” anche a Pietra Ligure come in tutti i luoghi di villeggiatura della Penisola, ovviamente con particolare attenzione alle Regioni che andranno al voto il 20 e 21 settembre, – spiega Silvia Rozzi, presidente del Circolo territoriale Pietra Ligure Val Maremola e capogruppo FdI in consiglio comunale - dopo la raccolta firme “#elezionisubito”, “GovernoPd5stelleacasa” e la campagna ecologista “Spiagge pulite” e le “Infradito del Patriota”, le ciabatte che lasciano sulla sabbia come impronta la scritta "Fratelli d'italia", abbiamo ideato un passatempo che farà divertire i cittadini giocando con ironia con i partiti che compongono la maggioranza di governo”.

L’appuntamento è per sabato 5 settembre, dalle 9 alle 13, in piazza San Nicolò a Pietra Ligure. Sarà occasione per iscritti e simpatizzanti di conoscere meglio i candidati savonesi scelti dal partito per le prossime elezioni regionali.

Le soluzioni degli enigmi si possono trovare al seguente link: www.fratelli-italia.it/enigmapatriota.