Al Molo 8.44 di Vado Ligure è tempo di Back to school

Il prossimo lunedì 14 settembre riapriranno le scuole e al Molo 88 di Vado Ligure è tutto pronto per il “Back to school”.

“E voi avete già preparato tutto per il ritorno sui banchi?

Vi serviranno sicuramente quaderni, penne, matite, colori, ma anche un ombrello per le piogge improvvise, qualche t-shirt per essere sempre alla moda e delle scarpe che tengano vi tengano al caldo e all’asciutto” scrivono dalla redazione del Molo.

Si può trovare tutto questo nel centro commerciale più grande della regione Liguria dove tutte le famiglie potranno passare qualche ora con la sicurezza di avere tanti negozi, in un luogo aperto, dove ci sono anche vari ristoranti, un ampio parcheggio e negozi per tutti. Anche per gli amici a quattro zampe.

Inizia con il piede giusto e prepara la cartella per tempo con una #ShoppingExperience completa.