L'agenda di Sansa del 5 settembre

L'agenda del candidato presidente della Regione Liguria Ferruccio Sansa è occupata interamente per il 5 settembre da "Idee in movimento": un appuntamento piuttosto singolare per una campagna elettorale che prevede l'ascesa di Sansa e di un gruppo di giovani all'Alpesisa, un monte alle spalle di Genova, alto poco meno di mille metri; la camminata prevede due percorsi:



Programma percorso lungo



- ritrovo a Genova Struppa angolo Via Giacomo Raitano (davanti la Chiesa dei Santi Cosma e Damiano) alle 8.45 per un totale di 700 metri di dislivello;



- camminata passando da San Martino di Struppa e salendo al monte Alpesisa;



- pranzo al sacco da portare individualmente;



- spazio d’incontro e confronto tra i giovani e Ferruccio Sansa alla Gola di Sisa;



- ritorno a valle con giro ad anello che ripassa da San Martino di Struppa.



Programma percorso breve



- partenza alle 9.30 da San Martino di Struppa (capolinea bus), raggiungibile da Molassana con bus AMT 479 per un totale di 360 metri di dislivello;



- pranzo al sacco da portare individualmente;



- spazio di incontro e confronto tra i giovani e Ferruccio Sansa alla Gola di Sisa;



- ritorno a valle con giro ad anello che ripassa da San Martino di Struppa.