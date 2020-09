Verezzi in finale nel contest sulla pagina Facebook di Regione Liguria: contenderà il primato a Moneglia

Verezzi sogna con il contest su Facebook della Regione Liguria. Il borgo verezzino, uno dei più belli d'Italia, si giocherà infatti la finalissima dell'iniziativa organizzata dall'ente regionale per valorizzare una volta di più le località liguri.

Oggi, sabato 5 settembre dalle ore 11, sulla pagina Facebook ufficiale della Regione si voterà per l'ultimo atto del concorso che vedrà Verezzi contendersi il primato con Moneglia, borgo del genovese anch'esso tra i più belli d'Italia. Una vetrina di rilievo, dunque, non solo per il paese delle quattro borgate, della lumaca e del Festival teatrale, ma anche per la promozione dell'intero comprensorio locale.

L'appuntamento è dunque fissato per le ore 11 sulla pagina Facebook della Regione Liguria: Verezzi, che nella semifinale del contest ha avuto la meglio anche su Finalborgo, vuole continuare a stupire a suon di voti.