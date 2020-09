Nuovi mezzi per la Pubblica Assistenza Pietra Soccorso: la cerimonia di inaugurazione in piazza San Nicolò (FOTO e VIDEO)

Inaugurazione dei nuovi mezzi della Pubblica Assistenza Pietra Soccorso. Questa mattina in piazza San Nicolò a Pietra Ligure si è tenuta la cerimonia alla quale hanno preso parte circa 100 partecipanti tra personale di diverse pubbliche assistenze, autorità e associazioni.

Dopo la Santa Messa celebrata nella basilica di San Nicolò, si è svolta la benedizione della nuova ambulanza e di due veicoli attrezzati per il trasporto dei disabili che entreranno a far parte dei mezzi in dotazione alla pubblica assistenza pietrese. A seguire i discorsi di Alessandro Cucci, fondatore ed ex presidente di Pietra Soccorso, del tesoriere Lorenzo Monteleone e di Dino Ardoino, presidente onorario Anpas Liguria.

La nuova ambulanza di Pietra Soccorso è dedicata alla memoria di Sara Pastorino, giovane di Tovo San Giacomo mancata prematuramente.