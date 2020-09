Coronavirus, 111 nuovi positivi in Liguria, cresce il picco nello spezzino

Sono 111 i nuovi positivi in Liguria, secondo i dati trasmessi da Alisa al ministero. Di questi aumentano considerevolmente nello spezzino, arrivando quasi ad un centinaio per un totale di 387. Facendo salire numero dei positivi a 1862 per un totale da inizio emergenza di 11292.

Sono stati effettuati 1586 tamponi (totale 250.867). In provincia di Savona i positivi sono 202, gli stessi di ieri. Due i decessi: una donna di 94 anni deceduta il 06/09 in geriatria, ospedale San Bartolomeo Sarzana e residente a Santo Stefano di Magra e il decesso di una donna di anni 92 deceduta il 06/09 in pneumologia, ospedale San Bartolomeo Sarzana e residente a Sarzana.

E' in corso una riunione con la task force emergenza Covid, intorno alle 18.00 l'inizio della diretta Facebook di Giovanni Toti.

I dati.

Totale tamponi effettuati: 250.867 (+1586)

Totale positivi (compresi guariti con due test negativi e deceduti): 11.292

Totale casi positivi (individuati con test di screening): 1.520

Totale casi positivi (in pazienti sintomatici): 9.772

Totale casi positivi (esclusi guariti con due test negativi e deceduti): 1.862

Casi per provincia di residenza

Imperia 97 (+2)

Savona 202

Genova 932 (+8)

La Spezia 387 (+ 112)

Residenti fuori regione o estero 86

Altro e in fase di verifica 158 (+9)

Ospedalizzati:

71 (+10), di cui 9 (+10) in terapia intensiva

Asl 1 - 6 nessuno in terapia intensiva (1)

Asl 2 - 7 - 2 in terapia intensiva (3)

Policlinico San Martino - 2 - 2 in terapia intensiva (0)

Galliera - 7 - nessuno in terapia intensiva (0)

Asl 3 - 0 - nessuno in terapia intensiva (0)

Asl 4 - 0 - nessuno in terapia intensiva (0)

Asl 5 - 47 - 5 in terapia intensiva (+6)

Isolamento domiciliare: 697 (+51)

Totale guariti (pazienti negativi in due test consecutivi): 7.855 (+17)

Deceduti: 1.573 (+2)

Soggetti in sorveglianza attiva:



Asl 1 - 143 (-10)

Asl 2 - 312 (+55)

Asl 3 - 725 (99)

Asl 4 - 124 (-6)

Asl 5 - 604 (-82)

TOTALE 1.908 (+10)