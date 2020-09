Finale piange la scomparsa a 72 anni di Mario Bosio, volto noto del calcio savonese anni '70

Si svolgeranno questo pomeriggio, lunedì 7 settembre, alle ore 19 presso l'abbazia benedettina di Finalpia i funerali di Mario Bosio, volto noto del calcio savonese a cavallo degli anni '60 e '70 scomparso nei giorni scorsi all'età di 72 anni.

Bosio era conosciuto dagli appassionati di calcio locale per aver solcato con velocità e fiuto del gol i campi di Finale, Pietra, di cui fu capocannoniere per una stagione, Varazze e Finalborghese, siglando 160 reti in 300 partite ufficiali.

Ex dipendente Piaggio e dell'impresa di restauri Formento, Bosio nutriva una forte passione per il canto, tanto da formare con alcuni amici il complesso de "I barboni".

Al cordoglio si è unita la società del Finale calcio: "L’ASD FBC Finale si unisce al dolore della famiglia Bosio per la scomparsa all’età di 72 anni del caro Mario. Dall’età di 17 anni aveva indossato la casacca giallorossa del Finale in quella che allora veniva chiamata Quarta Serie, corrispondente all’attuale Serie D, segnando 25 reti prima di passare per altre società della riviera savonese fino a chiudere la carriera con la maglia gialloblu della Finalborghese (5 presenze ed 1 rete)".