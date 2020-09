Diventa influencer con il progetto "Alassio Instagram Holiday Experience"

La città " del Muretto" lancia una campagna di SMMKT finalizzata a coinvolgere tutti gli appassionati del social network fotografico nel progetto Alassio Instagram stories experience. La copy strategy punta a trasformare il turista in "influencer" premiando ogni giorno con la "shopping bag" le prime trenta post che raggiungono almeno 100 like. Il concept della social media advertising punta a creare, attraverso un benefit di prestigio, tanti testimonial del brand Alassio, capaci trasmettere attraverso il “medium” creatività ed emozioni. Agli instagrammer la mission di raccontare attraverso i temi della campagna, che cambiano di settimana in settimana, il brand Alassio. Il lancio e la gestione della campagna #ALASSIOHOLIDAYEXPERIENCE, ideata nell’ambito di un project work di social media marketing, dagli allievi de corso di formazione di accompagnatore turistico di E.L.F.o Liguria, coordinati dal docente Franco Laureri, sarà gestita dall’Associazione Giovani Alassio, guidata da Giacomo Aicardi con il supporto della stagista Chiara Serra dell’ufficio IAT. Il progetto sostenuto dall’assessorato al commercio e al volontariato, in collaborazione con il consorzio “un mare di shopping”, punta a sostenere e promuovere, attraverso il concorso, l’esperienza unica del “Centro commerciale all’aperto più lungo dell’Europa”, il “Budello di Alassio”. “La campagna di social media marketing, come sottolineano gli assessori Fabio Macheda e Patrizia Mordente, oltre a sostenere le attività commerciali per la promozione, dopo i saldi, delle collezioni autunno-inverno, l’uso consapevole delle piattaforme social nelle giovani generazioni”. “ Il progetto – spiega Loredana Polli, presidente del Consorzio Alassio Un Mare di Shopping – grazie all’Associazione Giovani Alassio, contribuirà a coinvolgere anche le fasce più giovani dei nostri turisti nella promozione, attraverso il social network fotografico, dalla “Città del Muretto”. Il regolamento mette in palio ogni giorno 30 shopping bag ai primi instagrammer che invieranno al +39 3662470014 lo screenshot che attesta il raggiungimento dei 100 like del proprio post; farà fede l’orario di trasmissione del whatsapp screenper la graduatoria giornaliera dei vincitori. “Importante, come raccomandano i giovani di A.G.A., responsabili della campagna, di inserire gli HASHTAG #ALASSIOHOLIDAYEXPERIENCE E #VISITALASSIO per partecipare al progetto Diventa Un Influencer.”