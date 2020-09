L'onorevole Maurizio Lupi a Villanova d'Albenga presenta il libro: "La prima politica è vivere"

Si è svolta sabato 5 settembre mattina, nel Salone delle Feste del comune di Villanova d’Albenga, la presentazione del saggio di Maurizio Lupi dal titolo “La prima politica è vivere”.

La storia politica di Maurizio Lupi è nota: giunto a Milano da bambino da genitori abruzzesi, un debutto sulla scena amministrativa come assessore ai lavori pubblici del Comune di Milano, quando viveva nel quartiere periferico di Baggio, poi l’ascesa nazionale fino a raggiungere i titoli di vicepresidente della Camera dei deputati e ministro alle infrastrutture e trasporti.

Il suo saggio dedicato all’amore per la “cosa pubblica” è uscito nel 2011, ma continua a essere, dopo molteplici ristampe, nei “best seller” della letteratura politica ed è diventato ancora più attuale dopo il lockdown, quando più che mai le scelte politiche si sono intrecciate alla quotidianità del vivere degli italiani.

La sala, con postazioni ben distanziate e pubblico dotato di mascherina, ha visto una folta presenza di rappresentanti del mondo amministrativo, culturale e associativo locale da molti comuni limitrofi, da Albenga ad Alassio a tutto l’entroterra.

L’autore è stato introdotto dal sindaco Pietro Balestra e letteralmente “incalzato” dalle domande di Maria Grazia Timo, direttrice della biblioteca civica cittadina e personalità di spicco del mondo culturale villanovese. Timo ha dimostrato non solo preparazione in merito al libro ma passione e curiosità nell’eviscerare le molte tematiche sul tavolo.

Lupi è partito dalla bellezza dell’antico borgo di Villanova per sottolineare come qualsiasi centro storico di ogni paese italiano sia già la base delle prime forme di aggregazione sociale, scandite da tre luoghi di riferimento: il campanile della chiesa, il palazzo comunale, la caserma dei carabinieri, simboli dei tre bisogni primari di rapporto con l’Altissimo, di organizzazione per regole e di bisogno di sicurezza.

Poi l’autore racconta di come, da ragazzo, sia rimasto folgorato dalle parole scritte nel 1979 da Vaclav Havel nel suo “Il potere dei senza potere”, un testo sul Regime nell’allora Cecoslovacchia che ha avvicinato alla politica un’intera generazione. Da lì, il ricordo degli anni ‘70 di Lupi: “Ma ve la ricordate la crisi petrolifera, le limitazioni a muovere la macchina, la fine dei programmi tv a tardo pomeriggio per non consumare corrente? Noi italiani il nostro lockdown lo abbiamo già vissuto per la prima volta allora”.

Cita Papa Paolo VI, l’autore: “La politica è la più alta forma di carità”. E commenta: “Pensate davvero che chi amministra con amore e dedizione un paese da 1000 o 2000 abitanti lo faccia per soldi o per smania di potere? Certo che no, lo fa per senso civico e per mettersi al servizio della comunità”. E riguardo alla sua passione, cita anche Papa Giovanni Paolo II: “La vita non è altro che la realizzazione del sogno della giovinezza”.

Lupi conclude ricordando la lunga amicizia che lo lega al sindaco di Villanova d’Albenga, Pietro Balestra, e lanciando un appello ai cittadini: “Tenetevelo ben stretto, un uomo così”.