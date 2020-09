Sport, relax e buona cucina allo Stura Village, ultimo weekend prima di ‘tornare a scuola’

Le vacanze sono ormai agli sgoccioli ed i tuoi figli stanno per tornare a scuola? Il solo pensiero del rientro è già sintomo di ansia, approfitta allora dell'offerta “Sport, relax e buona cucina” allo Stura Village! Per ripartire senza stress lascia spazio al relax, allo sport e al divertimento.

OFFERTA

Sport Relax e Buona Cucina

offerta valida per DUE persone

presso

Stura River Village - RAFTING

Valle Stura di Demonte - Gaiola CN – ITALIA

199 € a coppia

Offerta valida per il w.e. del 12/13 settembre 2020

L’offerta " Sport Relax e Buona Cucina" comprende:

2 giorni 1 notte:

Pernottamento in Chalet Matrimoniale con Prima Colazione

+ Cena Romantica + Discesa in Rafting

Trascorrete una notte in un romantico Chalet in legno, immerso nel verde, disposto attorno alla piscina. Provate la cucina tipica della Valle Stura di Demonte. Date sfogo all’adrenalina nella discesa in Rafting.

Prenotazione obbligatoria

+39.338-1011194

Oppure direttamente su :

https://www.sturarivervillage.it/prenota/.