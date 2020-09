Finale perde un pezzo della sua storia recente: è mancato Don Carlo Sciandra

È una giornata di lutto quella ha aperto la settimana per la comunità finalese. All'età di 90 anni è infatti scomparso il padre benedettino Don Carlo Sciandra, figura molto conosciuta nel finalese per il suo impegno nella vita sociale della cittadina.

Molte sono le generazioni di finalesi cresciute con i suoi insegnamenti e nelle aree di socialità gestite dall'ordine benedettino e in cui lo stesso don Carlo era sempre presente.

Nel 2019 aveva ricevuto il riconoscimento “Una vita per Finale” "per l'amore e la dedizione con le quali ha cresciuto e cresce generazioni di giovani, punto di riferimento per i finalesi, partecipando attivamente alla vita sociale della Città, sempre a disposizione della Comunità Finalese con impegno, onestà e passione”.