Andora piange Don Bazzano: si è spento a 95 anni

Lo ricorda così il sindaco Mauro Demichelis: "Don Giuseppe Bazzano era un sacerdote amatissimo che ha accompagnato tante generazioni come guida spirituale; rimarrà per nel cuore di tutti noi andoresi che oggi lo piangiamo con profonda gratitudine. Sarà seppellito ad Andora come lui desiderava per continuare a "stare accanto ai suoi parrocchiani".

Il funerale di don Giuseppe sarà celebrato giovedì 10 settembre alle ore 11. Stasera e domani invece sarà recitato il S. Rosario alle ore 21 nella chiesa di San Giovanni ad Andora.