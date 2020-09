Controlli sui bus a Carcare: 4 sanzioni per mancato uso della mascherina

Nuovi controlli sugli autobus del servizio pubblico. Come accaduto lo scorso mese di luglio (LEGGI QUI), questa mattina si è tenuta una seconda operazione coordinata sempre tra la polizia locale di Carcare e i controllori dell'azienda TPL Linea.

"Il nostro comune con la propria polizia locale ha nuovamente organizzato i servizi come richiesto vista la riapertura imminente delle scuole" ha spiegato il sindaco Christian De Vecchi. L'istanza è arrivata dopo le aggressioni subite da alcuni autisti della TPL (pare per aver chiesto ai passeggeri di indossare le mascherine).

Dai controlli incrociati diversi viaggiatori sono stati colti sprovvisti dei titoli di viaggio e delle misure sanitarie obbligatorie. Ossia le mascherine. Il personale TPL ha elevato 12 sanzioni per i passeggeri senza biglietto. Mentre la polizia locale 4 verbali per i dispositivi di sicurezza. In totale l'operazione ha interessato 30 autobus.

"Il comune di Carcare esprime solidarietà e appoggio professionale, con l'ausilio dei servizi mirati della polizia locale, al personale viaggiante di TPL e agli addetti al controllo, da troppo tempo vittime di aggressioni verbali e fisiche, nonché a favore dei viaggiatori che onestamente utilizzano i mezzi di trasporto pubblici" ha concluso il primo cittadino De Vecchi.