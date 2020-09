Dego, incidente in località Colletto: centauro in codice rosso al San Martino

AGGIORNAMENTO ORE 17.30: il centauro è stato trasportato in codice rosso con l'elisoccorso all'ospedale San Martino di Genova. Le sue condizioni sarebbero gravissime. La dinamica è ancora in via di accertamento, ma pare abbia fatto tutto da solo. Stando a quanto riferito, si dovrebbe trattare di un dipendente della vetreria. L'uomo residente a Savona, era appena uscito dallo stabilimento.

Incidente stradale in località Colletto a Dego. L'allarme è stato lanciato nel primo pomeriggio odierno e la macchina del pronto intervento si è subito attivata.

Secondo quanto riferito, il sinistro ha coinvolto un motociclista. Sul posto i vigili del fuoco del distaccamento di Cairo, la Croce Bianca di Dego, l'automedica, l'elisoccorso "Grifo 1" e i carabinieri per i rilievi del caso.