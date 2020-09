Barocco e Blues ad Albissola Marina, l'armonica di Fabrizio Poggi incontra L'Across Duo in Piazza Della Concordia

Mercoledì 9 settembre, alle 21.15, lo spettacolo della musica barocca torna ad Albissola Marina con il Voxonus Festival. Questa volta la location ideale per ospitare il programma 'L'Estro Harmonica' sarà la caratteristica Piazza della Concordia, a due passi dal mare e dalle botteghe storiche.

Per l'occasione, un'eccezionale collaborazione vede insieme l'Across Duo - formazione crossover composta dal pianoforte di Enrico Pesce e dalla viola di Claudio Gilio - e Fabrizio Poggi, cantautore e armonicista di fama internazionale, già candidato ai Grammy Awards. Poggi è considerato uno degli artisti più influenti nel panorama blues internazionale. Il sodalizio musicale con Gilio e Pesce è iniziato grazie alla rassegna 'Musica in Porto' e si propone di valorizzare la cultura musicale sul territorio ligure.

Il programma della serata prevede celebri Arie d'opera del Settecento, intrecciate con citazioni attinte dal jazz e dal repertorio del Novecento, come nello stile di Across Duo, il tutto arricchito da improvvisazioni dei tre solisti.

"Voxonus Festival - commenta il direttore artistico Claudio Gilio - vuole affermare nella culla nativa di Albissola Marina la sua vocazione alla musica barocca con le ormai consuete incursioni nel crossover. Piazza della Concordia, assieme all'oratorio di San Giuseppe, offrono allo spettatore la sintesi di uno spaccato artistico che riassume la ricca storia di Albissola dalle antiche origini alla contemporaneità dei gradi artisti figurativi che hanno contribuito ad arricchirla".

Costo ingresso: €10 - Gratuito per associati Orchestra Sinfonica di Savona e bambini fino a 10 anni di età.

Si invita alla prenotazione ai numeri 019.824663/340.6172142 o inviando una mail a ufficiostampa2@orchestrasavona.it .

L’evento si svolgerà nel rispetto delle misure anti Covid-19: il pubblico dovrà indossare la mascherina e seguire le procedure sanitarie ministeriali.