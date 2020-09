"Il giorno causale": nuovo romanzo per lo scrittore savonese Bruno Lugaro

È da poco uscito “Il giorno casuale”, nuovo thriller dello scrittore Bruno Lugaro, per De Ferrari editore.

Bruno Lugaro è un giornalista savonese che negli anni abbiamo apprezzato per la sua penna tagliente, arguta, talvolta impietosa, soprattutto nelle accurate analisi politiche legate agli scenari della nostra provincia.

Ma non solo: Bruno Lugaro è anche un polistrumentista e cantante che ha pubblicato diversi validissimi album con i progetti Nathan, vicino alla grande epopea del rock progressivo, e Acid Family, tra elettronica, psichedelia e dark-wave.

Sempre con i Nathan, Bruno Lugaro ha portato sui palchi d’Italia dei concerti-tributo nei quali ha omaggiato diversi grandi classici del rock, dai Genesis ai Pink Floyd fino ai Supertramp, passando attraverso nomi più di nicchia come Yes, Kansas, Caravan e dividendo il palco con grandi artisti internazionali (un nome su tutti: Richard Sinclair, una delle figure di riferimento del “sound di Canterbury”).

Oggi Lugaro ci sorprende ancora una volta, dando alle stampe il quarto volume di una carriera letteraria ad oggi equamente suddivisa tra due opere di saggistica e due di narrativa.

La trama del nuovo “Il giorno casuale” ci racconta le vicende di quattro persone, destinate a incrociarsi tragicamente per uno scherzo del destino. I personaggi sono Deba, la nuova stella della musica pop italiana e il suo compagno manager; Viola, guerriera no tav e Igle, ragazzo albanese, che azzecca una scommessa e non può immaginare quanto gli costerà la somma vinta.

Come scrive l’autore nel suo romanzo: “Le traiettorie della vita sono imprevedibili come il volo di un calabrone”. E altrettanto eclettico e imprevedibile è il talento di Bruno Lugaro, giornalista, scrittore, musicista, cantante e compositore.