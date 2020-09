Chiappori (Grande Liguria): "Covid e scuola: lo Stato e la Regione non sono attrezzati per garantire l'apertura delle scuole in sicurezza"

"Lo Stato e la Regione non sono attrezzati per garantire l'apertura delle scuole in sicurezza" è quanto si legge in una nota di Giacomo Chiappori (Grande Liguria), candidato presidente regionale.

"Sentite cosa ha testualmente dichiarato il Presidente (ancora per poco) della Regione Liguria su un tema che vede al centro la salute dei nostri ragazzi:

Al momento non abbiamo deciso niente – risponde Toti alla domanda specifica -. Se la domanda è cosa decideremmo oggi, si va avanti come programma, se la domanda è dopodomani, risponderò dopodomani.

Il modello Toti è vivere alla giornata, senza programmare nulla: andiamo alla giornata, chi vivrà vedrà, speriamo in Dio, qualche santo provvederà. Un Presidente senza idee è totalmente inadatto - conclude Chiappori - e va rimosso".